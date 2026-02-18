Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. История с задержанием и арестом бывшего министра энергетики, экс-главы Минюста Германа Галущенко демонстрирует, что западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не спустят на тормозах коррупционный трек Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — сказал дипломат.