«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — сказал дипломат.
Мирошник: кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. История с задержанием и арестом бывшего министра энергетики, экс-главы Минюста Германа Галущенко демонстрирует, что западные кураторы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не спустят на тормозах коррупционный трек Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.