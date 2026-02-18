В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину

НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в местной полиции.
«Как минимум шесть лыжников пережили сход лавины и остаются на месте происшествия в ожидании спасения, остальные числятся пропавшими без вести», — сообщает полиция округа Невада в Facebook*.
Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик на севере штата Калифорния.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.