В Калифорнии группа из 16 лыжников попала под лавину

В Калифорнии под лавину попали 16 лыжников, судьба десяти из них не известна.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 18 фев — РИА Новости. Группа из 16 лыжников попала под лавину в горах штата Калифорния в США, по меньшей мере шесть человек выжили, судьба остальных пока не известна, сообщили в местной полиции.

«Как минимум шесть лыжников пережили сход лавины и остаются на месте происшествия в ожидании спасения, остальные числятся пропавшими без вести», — сообщает полиция округа Невада в Facebook*.

Инцидент произошел в районе вершины Касл-Пик на севере штата Калифорния.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

