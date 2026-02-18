Посол: освобождённым из кол-центров россиянам не грозит суд в Таиланде

Освобождённым из мошеннических кол-центров россиянам не грозит судебное преследование в Таиланде.
Об этом РИА Новости сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в чёрные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — сказал он.
По словам посла, на границе россиян встречали сотрудники посольства и затем провожали в аэропорту.
Ранее стало известно, что гражданка России освобождена из мошеннического кол-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы.
В конце прошлого года в МИД России заявили, что российские дипломаты делают всё возможное для возвращения россиян, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах Мьянмы.