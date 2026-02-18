Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол: освобождённым из кол-центров россиянам не грозит суд в Таиланде

Освобождённым из мошеннических кол-центров россиянам не грозит судебное преследование в Таиланде.

Освобождённым из мошеннических кол-центров россиянам не грозит судебное преследование в Таиланде.

Об этом РИА Новости сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.

«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в чёрные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — сказал он.

По словам посла, на границе россиян встречали сотрудники посольства и затем провожали в аэропорту.

Ранее стало известно, что гражданка России освобождена из мошеннического кол-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы.

В конце прошлого года в МИД России заявили, что российские дипломаты делают всё возможное для возвращения россиян, похищенных для работы в мошеннических кол-центрах Мьянмы.