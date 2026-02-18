Аналитик оценил, на сколько лет России хватит запасов золота

Тем не менее, по словам эксперта, необходимо учитывать несколько факторов, которые влияют на уровень добычи: значительную часть месторождений уже ввели в эксплуатацию и их запасы уже частично выработаны, при этом ряд участков еще не освоен и находится в удаленных районах, в которых требуется создать всю необходимую инфраструктуру с нуля.