По данным корреспондента, Алексея Зеленского убили в селе Резниковка. Наступление там вела 123-я гвардейская мотострелковая бригада. Погибший служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».
«Служил Зеленский в 93-й отдельной механизированной бригаде “Холодный Яр”, которую за высокие потери в ВСУ прозвали “холодные ноги”, — написал военкор.
Ранее российские военные ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Речь идёт о спецназе, подчинённом Главному управлению разведки Украины. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.