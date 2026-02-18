Ричмонд
Посол России в Таиланде рассказал о неадекватных акциях западных дипломатов

Посол Томихин: послы Запада придумывают неадекватные акции.

Источник: © РИА Новости

БАНГКОК, 18 фев — РИА Новости. Послы стран Запада иногда придумывают неадекватные акции в отношении посла РФ, являющегося сейчас дуайеном иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Таиланде, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Евгений Томихин.

«Не секрет, что после начала Специальной военной операции многие западные дипломаты просто прекратили общаться с нами. Хочу заметить, что когда подошла очередь мне занять место дуайена после отъезда малайзийского коллеги, конечно, западные дипломаты всполошились», — рассказал РИА Новости глава российской дипмиссии в Таиланде.

С одной стороны, продолжил посол РФ, они понимали, что есть просто некая неписанная, но абсолютно понятная всем процедура, что место дуайена занимает посол, раньше всех приехавший и начавший свою миссию в стране.

«С другой стороны, конечно, нелегко им было принять то обстоятельство, что дуайеном всего дипкорпуса вдруг стал посол России. Время от времени они придумывают неадекватные акции, иногда возникают и дискуссии, насколько я знаю. Не все, кстати говоря, послы поддерживают различные экстремистские идеи в этом плане, но, тем не менее, такое бывает», — рассказал агентству Томихин.

Дуайен — это посол с самым длительным сроком работы в стране, который часто представляет весь дипломатический корпус в общении с властями страны пребывания по протокольным и организационным вопросам и может в таких вопросах выступать от имени всего иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в этой стране.