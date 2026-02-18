Ричмонд
Аэропорт Саратова возобновил работу

Аэропорт Саратова возобновил приём и отправку рейсов после введения временных ограничений на полёты.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения продолжают действовать в аэропорт Волгограда.