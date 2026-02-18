Аэропорт Саратова возобновил работу

Аэропорт Саратова возобновил приём и отправку рейсов после введения временных ограничений на полёты.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения продолжают действовать в аэропорт Волгограда.
