«Позорище!»: Лукашенко раскритиковал импорт свинины в Белоруссию

Лукашенко назвал позором импорт свинины в Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал импорт свинины в страну. Свое заявление белорусский лидер сделал, обсуждая отчет правительства за 2025 год. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

«Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн там, или сколько, завезли свинины», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко призвал обеспечить Белоруссию отечественной продукцией. Он отметил, что если чего-то не хватает, нужно наладить собственное производство, которое страна способна организовать.

Ранее премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление о выходе Государственного таможенного комитета республики из протокола о сотрудничестве таможенных служб СНГ. Документ обязывает белорусский МИД уведомить всех участников о выходе.

