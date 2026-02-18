Израильский министр предложил упразднить Палестинскую национальную администрацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич высказался за денонсацию Соглашений Осло и упразднение Палестинской национальной администрации (ПНА), а также предложил «поощрить добровольную эмиграцию» палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан.
Выступая на встрече с руководителями израильских поселений на Западном берегу, он выразил мнение, что эту задачу должно решить следующее правительство Израиля, которое будет сформировано по итогам выборов, назначенных на октябрь 2026 года. Высказывания министра приводит гостелерадиокомпания Kan.
«Я представляю здесь и сейчас вам одну из наших целей на следующий срок: искоренение идеи арабского террористического государства, отмена кровавых Соглашений Осло и вступление на путь суверенитета при одновременном поощрении эмиграции из Газы, а также Иудеи и Самарии (израильское наименование Западного берега — прим. ТАСС). В долгосрочной перспективе другого решения нет», — утверждал Смотрич.
Он также выразил мнение, что после выборов правительство должно будет резко нарастить темпы строительства еврейских поселений в пустыне Негев на юге страны, где живет большое число бедуинов, и в Галилее на севере Израиля, где заметную часть населения составляют арабы.
Заявление Смотрича, курирующего в правительстве и поселенческую деятельность на палестинских территориях, прозвучало спустя два дня после того, как кабмин Израиля одобрил начало процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Такое решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля. Этот шаг осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд арабских и мусульманских стран. Территории на Западном берегу по международным правовым нормам считаются оккупированными, а израильская поселенческая деятельность на них считается противоречащей международному праву.
Соглашения Осло были заключены в 1993 и 1995 гг. между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США. На их основании частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.