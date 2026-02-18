Израильский министр предложил упразднить Палестинскую национальную администрацию

Заявление Смотрича, курирующего в правительстве и поселенческую деятельность на палестинских территориях, прозвучало спустя два дня после того, как кабмин Израиля одобрил начало процесса регистрации земель на Западном берегу реки Иордан. Такое решение принято впервые с 1967 года, когда по итогам Шестидневной войны территория Западного берега, прежде находившаяся под властью Иордании, перешла под контроль Израиля. Этот шаг осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд арабских и мусульманских стран. Территории на Западном берегу по международным правовым нормам считаются оккупированными, а израильская поселенческая деятельность на них считается противоречащей международному праву.