Причиной пожара во Владивостоке, в котором погибли трое детей, стала шалость

Причиной пожара во Владивостоке, в котором погибли трое детей, стала детская шалость с огнём.
Об этом сообщил в интервью «Радио России. Приморье» исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Александр Мешков.
Он рассказал, что в квартире стоял родительский контроль в виде домашней системы наблюдения.
«Есть запись, где чётко видно, что здесь имела место шалость детей с огнём. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребёнок и поджёг игрушку, лежащую на кровати», — сказал Мешков.
По его словам, пламя начало распространяться, дети испугались и не покинули помещение.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае Ольга Романова рассказала о детях, погибших в результате пожара во Владивостоке.
12 февраля при пожаре в одном из многоквартирных домов Владивостока погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело.