Военные инженеры РФ разработали робот-сапер с многониточным удлиненным зарядом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Военно-инженерной ордена Кутузова академии имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева запатентовали разработку наземного робота с многониточным удлиненным зарядом разминирования. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.
«Изобретение относится к средствам инженерного вооружения, а более конкретно — к средствам преодоления минно-взрывных заграждений, и может применяться для проделывания проходов в минных полях взрывным способом. Предлагаемая робототехническая платформа с многониточным удлиненным зарядом разминирования предназначена для проделывания сплошного прохода в противопехотных, противотанковых минных полях взрывным способом для продвижения колесной или гусеничной военной техники», — говорится в описании к патенту.
В документе уточняется, что изделие включает в себя легкобронированный корпус с амортизационными гусеничными бортами, пульт дистанционного управления с защищенным радиоканалом и многофункциональный планшет. На самой платформе размещена модульная каркасная конструкция с распашными штангами. На них установлены направляющие с прорезиненными роликами, с катушками с намотанными детонирующими зарядами разминирования.
«Применение данного изобретения позволит использовать многониточный заряд разминирования без реактивного двигателя, что в свою очередь снижает акустические шумы и исключает световые потоки», — отмечается авторами патента.
Они подчеркивают, что изделие позволит повысить «разминирующее действие» за счет равномерного раскладывания детонирующего заряда разминирования на заминированный участок и увеличит ширину проделываемого прохода для безопасного продвижения военной колесной и гусеничной техники, а также живой силы.