Военные инженеры РФ разработали робот-сапер с многониточным удлиненным зарядом

«Изобретение относится к средствам инженерного вооружения, а более конкретно — к средствам преодоления минно-взрывных заграждений, и может применяться для проделывания проходов в минных полях взрывным способом. Предлагаемая робототехническая платформа с многониточным удлиненным зарядом разминирования предназначена для проделывания сплошного прохода в противопехотных, противотанковых минных полях взрывным способом для продвижения колесной или гусеничной военной техники», — говорится в описании к патенту.