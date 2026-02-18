Ричмонд
Боец Малый: ВСУ были в ужасе после уничтожения склада боеприпасов в ДНР

Украинские боевики были в ужасе после уничтожения российскими войсками склада боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.

Об этом сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС России с позывным Малый.

«Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны», — сказал военнослужащий.

Удар по складу был нанесён высокоточным снарядом «Краснополь». Кроме того, по словам бойца, в тот же день был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины.

