Боец Малый: ВСУ были в ужасе после уничтожения склада боеприпасов в ДНР

Украинские боевики были в ужасе после уничтожения российскими войсками склада боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении в ДНР.
Об этом сообщил РИА Новости старший наводчик 238-й гвардейской артиллерийской бригады ВС России с позывным Малый.
«Уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на Константиновском направлении. Согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны», — сказал военнослужащий.
Удар по складу был нанесён высокоточным снарядом «Краснополь». Кроме того, по словам бойца, в тот же день был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный удар по ВПК Украины.