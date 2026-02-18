Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп сам себе хозяин

Президент Финляндия Александр Стубб отметил, что не стоит придавать слишком большое значение его влиянию на президента Дональда Трампа.
В ходе его интервью с журналом The Economist журналист напомнил о встрече весной 2025 года, намекая, что после неё Трамп якобы изменил отношение к России. Стубб подчеркнул, что любые предположения о том, что он прямо влиял на американского лидера, являются преувеличением.
«Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить одну идею из десяти, это уже хорошо», — сказал Стубб.
Финский президент добавил, что в своих разговорах с Трампом он старался открыто обсуждать вопросы, связанные с надежностью России, но решения американского лидера формируются под влиянием его собственных убеждений. По мнению Стубба, Трамп действует исходя из внутренней и внешней политики США и не относится к тем политикам, на которых легко воздействовать.
Ранее Стубб высказался за необходимость восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.