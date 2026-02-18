Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп сам себе хозяин

Стубб назвал Трампа самым могущественным президентом в мире.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндия Александр Стубб отметил, что не стоит придавать слишком большое значение его влиянию на президента Дональда Трампа.

В ходе его интервью с журналом The Economist журналист напомнил о встрече весной 2025 года, намекая, что после неё Трамп якобы изменил отношение к России. Стубб подчеркнул, что любые предположения о том, что он прямо влиял на американского лидера, являются преувеличением.

«Говорить, что президент Трамп прислушивается ко мне, было бы с моей стороны преувеличением. Он самый могущественный президент в мире. Он сам себе хозяин. Если я могу внедрить одну идею из десяти, это уже хорошо», — сказал Стубб.

Финский президент добавил, что в своих разговорах с Трампом он старался открыто обсуждать вопросы, связанные с надежностью России, но решения американского лидера формируются под влиянием его собственных убеждений. По мнению Стубба, Трамп действует исходя из внутренней и внешней политики США и не относится к тем политикам, на которых легко воздействовать.

Ранее Стубб высказался за необходимость восстановления отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше