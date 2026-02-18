Посол: Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов

Россия отслеживает наращивание наступательных возможностей Нидерландов и учитывает их.
Об этом заявил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
«Мы внимательно отслеживаем наращивание наступательных возможностей Королевства и, конечно, учитываем их», — заявил он в интервью РИА Новости.
Посол отметил, что речь идёт о системном развитии и переоборудовании гражданской инфраструктуры под военные нужды. В частности, по его словам, это касается портов, логистических хабов и железнодорожной сети.
Ранее госсекретарь Минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман раскритиковал темпы адаптации американских F-35 под европейское вооружение и предложил самостоятельно перепрограммировать самолёты, сравнив этот процесс со взломом смартфона.