Профайлер: один жест выдал стресс у Макрона из-за конфуза в Мюнхене

Президент Франции Эммануэль Макрон, которого во время Мюнхенской конференции проигнорировали премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, оказался в сильном стрессе из-за этой ситуации. Действие лидера Франции, указывающее на нервозность, заметил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав для aif.ru видео с этой встречи.
Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлено, как Макрон неоднократно пытается поприветствовать Мерца, однако тот демонстративно игнорирует его.
«Здесь интересна реакция Макрона. Он видит, что его игнорируют, поэтому начинает стрессовать. Он засунул руку в карман. Он похлопал Мерца, тот на него не обратил внимания. Макрон продолжил заигрывать с публикой, чтобы на него обратили внимание, чтобы показать, что он здесь», — отметил Анищенко.
Профайлер добавил, что Мерц и Стармер выглядели недовольными, когда увидели Макрона.
«Возможно, они недовольны его поведением. Видно какое-то раздражение. Выглядит так, как когда ребенок обиделся, к нему подходишь, а он специально отворачивается, демонстративно не смотрит. Здесь такие же признаки поведенческой обиды, недовольства, неприятия со стороны Стармера и Мерца», — сказал собеседник aif.ru.