«Потопить все». В США рассказали о плане блокады России

«И даже если представить, что у русских не было бы военно-морского флота, — у них есть ракетные комплексы “Бастион”. Они контролируют все, что происходит в Северном море, все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции. Этого будет достаточно, чтобы потопить все это, эти военно-морские силы, или превратить их в неэффективные и неработоспособные силы», — подчеркнул Марьянов.