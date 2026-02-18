Ричмонд
«Потопить все». В США рассказали о плане блокады России

Аналитик Мартьянов: Запад не сможет организовать блокаду России на Балтике.

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Планы стран НАТО заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море обречены на провал, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Европейцы просто одержимы Балтийским регионом… Дания и Норвегия, например, хотят устроить морскую блокаду России. Об этом заявил посол России в Осло Николай Корчунов. А Николай Патрушев, помощник президента, председатель Морской коллегии, заявил, что Россия ответит на эти попытки. Россия контролирует Балтийское море. Они могут размещать любые свои фрегаты, корветы и так далее, но Балтийский флот России на самом деле расширяется и модернизируется», — отметил он.

По словам эксперта, у России достаточно средств, чтобы успешно противостоять любым агрессивным действиям Запада в Балтийском море.

«И даже если представить, что у русских не было бы военно-морского флота, — у них есть ракетные комплексы “Бастион”. Они контролируют все, что происходит в Северном море, все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции. Этого будет достаточно, чтобы потопить все это, эти военно-морские силы, или превратить их в неэффективные и неработоспособные силы», — подчеркнул Марьянов.

В августе прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок.

Патрушев предупредил о готовящихся и уже проводящихся силовых провокациях, которые российский флот пресекает. По его словам, ЕС понимает, что именно через северо-запад России идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, поэтому против судов под ее флагом, а также иностранных кораблей с российскими грузами разворачивают настоящую охоту.

На защите экономической зоны России стоит Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана, включая визиты, деловые заходы, совместные учения и действия в составе миротворческих сил.

