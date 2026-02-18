Специалисты МТО ЮВО готовят и доставляют пищу бойцам на передовую

Ежегодно в России 18 февраля отмечают свой профессиональный праздник все военнослужащие, причастные к продовольственной и вещевой службе, входящей в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1700 году Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка.