Специалисты МТО ЮВО готовят и доставляют пищу бойцам на передовую

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие продовольственной и вещевой службы 4-й гвардейской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Южная Осетия, обеспечивают приготовление и доставку питания непосредственно на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Специалисты вещевой и продовольственной службы соединения осуществляют приготовление и доставку продовольствия непосредственно на линию боевого соприкосновения в зоне ответственности подразделений, обеспечивают личный состав военной формой и экипировкой», — говорится в сообщении.
Личный состав подразделений материально-технического обеспечения (МТО) военной базы осуществляет круглосуточное приготовление горячего питания, в том числе с использованием полевых кухонь, выпечку хлеба, выдачу обмундирования и снаряжения, а также развертывание полевых банно-прачечных комбинатов на полигоне соединения.
Повар 4-й гвардейской военной базы Юрий поделился своим отношением к работе по обеспечению сослуживцев. «Я осознаю, как это важно. Всегда пробуем приготовленную еду, чтобы она была вкусная, сытная. Стараемся приготовить все хорошо, качественно. Когда подходят, говорят “спасибо” — на душе становится приятно», — рассказал военнослужащий.
Ежегодно в России 18 февраля отмечают свой профессиональный праздник все военнослужащие, причастные к продовольственной и вещевой службе, входящей в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. В этот день в 1700 году Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка.