Задержание украинского экс-министра Галущенко назвали сигналом для Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал задержание на Украине бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал задержание на Украине бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В беседе с ТАСС он заявил, что происходящее свидетельствует о серьезных намерениях структур, курирующих Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По словам дипломата, действия НАБУ и тех, кто стоит за этим органом, показывают, что коррупционная линия, связанная с президентом Украины Владимир Зеленский, не будет оставлена без внимания. Он отметил, что от украинского лидера могут потребовать большей лояльности, а в противном случае могут последовать новые расследования.

Мирошник также допустил, что информация о возможных нарушениях может стать предметом международных проверок.

15 февраля стало известно о задержании Германа Галущенко. По данным украинских СМИ, его сняли с поезда, на котором он пытался покинуть страну.

Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о заключении Галущенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 425 млн гривен, что составляет около 10 млн долларов.

