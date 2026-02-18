Полпред поручил упростить ликвидацию ЧС на Дальнем Востоке

Проблема старая: когда регионы горят или тонут, чиновники вынуждены тратить время на согласования с контролирующими органами, а не на спасение людей. Боязнь наказания за срочные, но юридически небезупречные решения мешает работать быстро. Подробности — в материале «КП» — Хабаровск".
— ЧС на Дальнем Востоке происходят часто: пожары, наводнения, снегопады. При этом ликвидация последствий нередко входит в противоречие с нормами законодательства, — констатировал полпред.
Особо он отметил ситуацию с лесными пожарами, когда огонь уже рядом с посёлком, но формально ЧС ещё не введена, и начинать эвакуацию или контрмеры юридически рискованно. Трутнев дал поручение МЧС и Минвостокразвития проанализировать законы и предложить поправки, которые позволят действовать на опережение без оглядки на штрафы.
Динамика ЧС в регионе от года к году падает, их общее число все еще остается высоким. Для сравнения в 2021 годе на территории региона произошла 51 ЧС, в 2024 году их было 39, а 2025 — 17.