Полпред поручил упростить ликвидацию ЧС на Дальнем Востоке

Особо он отметил ситуацию с лесными пожарами, когда огонь уже рядом с посёлком, но формально ЧС ещё не введена, и начинать эвакуацию или контрмеры юридически рискованно. Трутнев дал поручение МЧС и Минвостокразвития проанализировать законы и предложить поправки, которые позволят действовать на опережение без оглядки на штрафы.