Россиян предупредили, какие начинки для блинов самые вредные

Блины сами по себе довольно калорийны: в их составе есть мука, масло, сахар. Но иногда самая весомая нагрузка на организм скрывается не в блинах, а в их начинке, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест».
«Варёная сгущенка, шоколадные пасты и сиропы содержат большое количество быстрых углеводов и насыщенных жиров. При частом употреблении это может привести к набору веса и развитию инсулинорезистентности», — объяснила специалист.
Кроме того, по её словам, блины с жареным фаршем, беконом или колбасой очень калорийные и содержат много вредных жиров.
«Особенно осторожными с такой начинкой нужно быть людям с повышенным холестерином и заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря», — предостерегла эксперт.
Гастроэнтеролог добавила, что икра традиционно считается деликатесом, но в ней довольно много соли.
«Поэтому блины с такой начинкой лучше употреблять нечасто и в небольшом количестве», — посоветовала собеседница RT.
Отмечается, что готовые творожные массы часто содержат сахар, ароматизаторы и растительные масла, в состав которых входят трансжиры, одно из самых вредных для здоровья веществ.
«Несмотря на молочный “имидж”, они могут быть весьма калорийными и не всегда полезными. Жирные сыры также увеличивают калорийность блюда. А ещё в них много соли. При переедании они могут вызвать тяжесть в верхних отделах живота и усилить жажду», — добавила Кашух.
По её мнению, более безопасной и вкусной альтернативой могут стать свежие фрукты и ягоды, нежирный творог без сахара, отварная индейка или рыба.
