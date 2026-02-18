В США продолжаются работы по очистке реки Потомак

По сообщению местных властей, 19 января произошел прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд. Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в американском столичном регионе из-за загрязнения Потомака. Реку в самом сердце Вашингтона превратили в зону бедствия, констатировал американский лидер. Местные власти настаивают, что на качестве питьевой воды авария не отразилась. По некоторым данным, в реку могло попасть более 900 тысяч тонн сточных вод. Разлив стал одним из крупнейших в американской истории.