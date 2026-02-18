Автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки «Центр»

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Новые автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Новейшие машины КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск “Центр” в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что кухня представляет собой полноприводный автомобиль «УАЗ» с установленным на раму оборудованием для приготовления пищи, хранения и транспортирования продовольствия, а также посудо-хозяйственного имущества. Она предназначена для приготовления горячей пищи из трех блюд с возможностью выпечки хлеба. Конструкция кухни предусматривает автономное использование тепловых блоков с хлебопечкой в блиндажах, что стало актуально в современных условиях.
В министерстве отметили, что мобильная кухня имеет съемные тепловые блоки с возможностью автономной эксплуатации в блиндажах, тогда как автомобиль в это время способен выполнять функции по доставке продовольствия в качестве независимого транспортного средства. Для сохранения температуры пищеварочный котел, предназначенный для транспортировки приготовленной пищи к месту ее выдачи, может устанавливаться в термоколбу, которая способна шесть часов сохранять температуру до 65 градусов.
В ведомстве отметили, что военнослужащие группировки высоко оценили проходимость автомобиля, мобильность и скорость развертывания, а также качество оборудования для приготовления пищи.