Автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки «Центр»

В министерстве отметили, что мобильная кухня имеет съемные тепловые блоки с возможностью автономной эксплуатации в блиндажах, тогда как автомобиль в это время способен выполнять функции по доставке продовольствия в качестве независимого транспортного средства. Для сохранения температуры пищеварочный котел, предназначенный для транспортировки приготовленной пищи к месту ее выдачи, может устанавливаться в термоколбу, которая способна шесть часов сохранять температуру до 65 градусов.