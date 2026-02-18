Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы продажей вещей в домовых чатах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы продажей вещей в домовых чатах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

«Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю», — говорится в материале.

Затем аферисты просят перечислить денежные средства в качестве залога, заверяя, что сделка уже подтверждена. Однако как только требуемая сумма поступает, мошенники прекращают любое общение и исчезают.

Ранее Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, предупредила в беседе с RT о мошеннических схемах, которые связаны с неблагоприятными погодными условиями и спешкой.