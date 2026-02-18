Россиян предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы продажей вещей в домовых чатах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
«Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю», — говорится в материале.
Затем аферисты просят перечислить денежные средства в качестве залога, заверяя, что сделка уже подтверждена. Однако как только требуемая сумма поступает, мошенники прекращают любое общение и исчезают.
Ранее Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, предупредила в беседе с RT о мошеннических схемах, которые связаны с неблагоприятными погодными условиями и спешкой.