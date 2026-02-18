Посол в Гааге рассказал, как Нидерланды хотят оправдать милитаристский курс

ГААГА, 18 фев — РИА Новости. Нидерланды пытаются оправдать свой милитаристский курс с помощью «российской угрозы», заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин.
Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тёйнман ранее заявил, что страна будет технически готова к 2028 году к «крупномасштабному» конфликту с Россией, при этом Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на страны НАТО.
«Российская угроза» является тем элементом, с помощью которого местные политики пытаются обеспечить устойчивость всего политического курса страны", — отметил глава дипмиссии.
Население Нидерландов, по его словам, целенаправленно запугивают сценариями якобы неминуемого «нападения», на постоянной основе нагнетается антироссийская истерия.
«Делается это с целью оправдать милитаристский курс властей, безудержное наращивание военных расходов в ущерб насущным социальным программам. Мы видим, что официальные лица, а также представители вооруженных сил Нидерландов открыто говорят о необходимости подготовки к потенциальному крупному военному конфликту с нашей страной», — резюмировал Тарабарин.
Формирующие новое правительство Нидерландов партии в конце января представили соглашение, в котором зафиксирована программа кабмина на 2026−2030 годы. Среди планов — законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону на фоне конфликта на Украине, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Киеву.