Российские войска нанесли удар по ресторану в Сумах, где, предположительно, могли находиться наёмники и офицеры ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным источника, заведение атаковал ударный беспилотник. Утверждается, что в момент удара в помещении находились представители украинских сил.
17 февраля Минобороны России заявило о нанесении ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины. После атаки часть Одессы осталась без электроснабжения. В компании ДТЭК сообщили о серьёзных разрушениях инфраструктуры. Жителей предупредили, что перебои с электричеством могут продолжаться до трёх суток. Также сообщалось об отсутствии водо- и теплоснабжения.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны отреагировать на происходящее и усилить санкционное давление на Москву.
Ранее, 14 февраля, в силовых структурах заявили о неудачной попытке контратаки ВСУ в Краснопольском районе Сумской области. По данным источника, в операции участвовали подразделения 153-го полка ВСУ. Сообщается, что обе штурмовые группы были уничтожены, попытка контратаки сорвана.
