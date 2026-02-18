Российский дрон ударил по ресторану в Сумах во время встречи военных ВСУ

17 февраля Минобороны России заявило о нанесении ударов по военным и энергетическим объектам на территории Украины. После атаки часть Одессы осталась без электроснабжения. В компании ДТЭК сообщили о серьёзных разрушениях инфраструктуры. Жителей предупредили, что перебои с электричеством могут продолжаться до трёх суток. Также сообщалось об отсутствии водо- и теплоснабжения.