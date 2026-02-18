Глава киевского режима Владимир Зеленский не смог создать видимость борьбы с коррупцией на Украине через решение об отставке руководителя своего офиса Андрея Ермака и приостановки в правительстве, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Отставкой Ермака и перетряхиванием кабмина Зеленскому не удалось в полной мере имитировать борьбу с коррупцией и остановить расследования», — сказал дипломат, которого цитирует ТАСС.
По его словам, задержание экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко ещё больше приближает правоохранительные органы к деятельности главы киевского режима, который является центральной фигурой коррупционных схем. Мирошник отметил, что Зеленский пытался возложить всю вину на чиновников, но этот сценарий провалился.
Посол убеждён, что главу киевского режима заставят пойти на дополнительные уступки, чтобы избежать огласки его преступных действий.
«От него потребуют больших жертв и большей лояльности, в противном случае мир очень скоро узнает и получит доказательства, кто же является главным расхитителем западной помощи, и уже этот факт может стать предметом международных расследований, которые, однако, могут показать, что Зеленский — не последнее звено в цепочке разворовывания средств западных налогоплательщиков», — добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло новую схему в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Расследование коснулось Германа Галущенко, родственницы которого стали бенефициарами фонда, созданного для отмывания денег.