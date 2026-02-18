ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки два терминала Starlink

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ВСУ за сутки в результате действий Южной группировки войск ВС РФ потеряли 2 терминала спутниковой связи Starlink и 19 блиндажей с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены девять антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink и два наземных робототехнических комплекса. Поражены 19 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбиты три беспилотника противника», — сказал Астафьев.
