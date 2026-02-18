Украинский беспилотник прошёл в сантиметрах от российскоо вертолёта Ми-8

Украинский беспилотник попытался атаковать российский вертолёт Ми-8, однако не достиг цели. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».
По информации канала, дрон прошёл в считанных сантиметрах от днища вертолёта и не нанес ему повреждений. Дата и место происшествия не уточняются.
В конце января американское издание Military Watch Magazine сообщало, что в результате ударов российских беспилотников «Герань» Вооружённые силы Украины потеряли вертолёт Ми-24. По данным публикации, по состоянию на 2024 год на вооружении Украины находилось около 45 таких машин, доставшихся ещё со времён СССР.
В декабре Минобороны России заявило, что российские истребители сбили украинский вертолёт, который пытался выйти на рубеж атаки. По данным ведомства, самолёты были подняты по тревоге, обнаружили неопознанную цель и открыли огонь. Цель была уничтожена.
В министерстве также сообщили, что военнослужащий Данила Соловьёв заметил воздушный объект, доложил командованию и передал данные о его азимуте и дальности в пункт управления авиацией.
