Украинский беспилотник прошёл в сантиметрах от российскоо вертолёта Ми-8

Украинский беспилотник попытался атаковать российский вертолёт Ми-8, однако не достиг цели.

Украинский беспилотник попытался атаковать российский вертолёт Ми-8, однако не достиг цели. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель».

По информации канала, дрон прошёл в считанных сантиметрах от днища вертолёта и не нанес ему повреждений. Дата и место происшествия не уточняются.

В конце января американское издание Military Watch Magazine сообщало, что в результате ударов российских беспилотников «Герань» Вооружённые силы Украины потеряли вертолёт Ми-24. По данным публикации, по состоянию на 2024 год на вооружении Украины находилось около 45 таких машин, доставшихся ещё со времён СССР.

В декабре Минобороны России заявило, что российские истребители сбили украинский вертолёт, который пытался выйти на рубеж атаки. По данным ведомства, самолёты были подняты по тревоге, обнаружили неопознанную цель и открыли огонь. Цель была уничтожена.

В министерстве также сообщили, что военнослужащий Данила Соловьёв заметил воздушный объект, доложил командованию и передал данные о его азимуте и дальности в пункт управления авиацией.

Читайте также: Задержание украинского экс-министра Галущенко назвали сигналом для Зеленского.

Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
