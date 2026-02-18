Депутат Бородай: Европа использует опыт ВСУ при внедрении беспилотников

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Страны Европы в условиях милитаризации используют боевой опыт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в части внедрения различных видов беспилотников. Об этом ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
Известный политолог Александр Рар в своем Telegram-канале ранее заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности подтвердила ставку европейских лидеров на дальнейшую милитаризацию ЕС и конфронтацию с Россией.
«Европейское общество развивается пока только в одном направлении — оно милитаризируется за счет схлопывания своих социальных расходов и готовится к большой войне с нами. Сейчас они под руководством теперь уже украинских экспертов, а это серьезные уже эксперты, получившие огромный практический опыт, прежде всего, приводят в порядок свои силы беспилотных систем», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что Европа в настоящее время сконцентрировалась на развитии абсолютно всех систем беспилотников, включая наземные, надводные, подводные и другие.