Пекарня Южной группировки выпекает до трех тонн хлеба в сутки

Пекарня батальона работает круглосуточно. Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб независимо от того, где они несут военную службу — в тылу или на передовой. О разнообразии полевого меню рассказал повар с позывным Абрам. «Мы кормим примерно 600 человек. Иногда балуем ребят салатами оливье, например, окрошку готовим. Бывало, мы делали шашлык, шурпу и пиццу готовили. Люди были очень довольны», — поделился военнослужащий.