Пекарня Южной группировки выпекает до трех тонн хлеба в сутки

Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб независимо от того, где они несут военную службу — в тылу или на передовой, сообщил старший пекарь с позывным Тощий.

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Максимальная производительность пекарни батальона материального обеспечения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск составляет три тонны различных хлебобулочных изделий в сутки, сообщил старший пекарь с позывным Тощий.

«Максимальная производительность хлебозавода — три тонны хлеба в сутки. Можем печь ржаной хлеб, багеты, булочки», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Специалисты продовольственной службы Южной группировки войск беспрерывно обеспечивают горячей пищей и хлебом военнослужащих в зоне специальной военной операции. Военные повара и пекари батальона материального обеспечения 3-й общевойсковой армии ежедневно снабжают бойцов свежим хлебом и трехразовым горячим питанием.

Пекарня батальона работает круглосуточно. Каждый день бойцы армейских подразделений получают свежий хлеб независимо от того, где они несут военную службу — в тылу или на передовой. О разнообразии полевого меню рассказал повар с позывным Абрам. «Мы кормим примерно 600 человек. Иногда балуем ребят салатами оливье, например, окрошку готовим. Бывало, мы делали шашлык, шурпу и пиццу готовили. Люди были очень довольны», — поделился военнослужащий.

Сегодня в ВС РФ отмечают профессиональный праздник все военнослужащие, причастные к продовольственной и вещевой службам, которые структурно входят в состав МТО Вооруженных сил Российской Федерации.