Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения действуют также в аэропорту Волгограда.
