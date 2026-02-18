Ричмонд
Аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет рейсы

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.

Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения действуют также в аэропорту Волгограда.