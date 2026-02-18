Ветераны СВО шьют антидроновые пончо для бойцов «Центра» на передовой

«На данный момент мы делаем пончо антидроновые, которые спасают от тепловизоров противника. Изготавливаем герметичные сумки и мешки для перевозки теплого хлеба на передовую. В данном цехе работают бойцы, которые получили ранения и прошли реабилитацию. Сейчас они с нуля обучаются: кто-то работает всего неделю, кто-то месяц, кто-то чуть побольше. Но ребята делают это для своих товарищей, поэтому работают на совесть, учатся и изготавливают изделия очень качественно», — сказал Антипов на видео, предоставленном Минобороны России.