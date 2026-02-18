Ветераны СВО шьют антидроновые пончо для бойцов «Центра» на передовой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранения, работают в составе вещевой службы группировки войск «Центр», производя для военнослужащих антидроновые пончо и другие изделия. Об этом рассказал портной Владимир Антипов.
«На данный момент мы делаем пончо антидроновые, которые спасают от тепловизоров противника. Изготавливаем герметичные сумки и мешки для перевозки теплого хлеба на передовую. В данном цехе работают бойцы, которые получили ранения и прошли реабилитацию. Сейчас они с нуля обучаются: кто-то работает всего неделю, кто-то месяц, кто-то чуть побольше. Но ребята делают это для своих товарищей, поэтому работают на совесть, учатся и изготавливают изделия очень качественно», — сказал Антипов на видео, предоставленном Минобороны России.
Начальник вещевой службы 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» Роман Шаныгин отметил, что спектр задач в зоне спецоперации постоянно расширяется. «Основными задачами для нас остаются своевременное, качественное и полное обеспечение военнослужащих вещевым имуществом по сезону, организация банно-прачечного обслуживания личного состава, стирка и ремонт формы. Важнейший вопрос — доставка имущества на линию боевого соприкосновения, в том числе с использованием роботизированных комплексов и беспилотных систем», — пояснил он.
В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие вещевой службы выполняют задачи наравне с боевыми подразделениями. Для работы используются как штатные технические средства, так и оборудованные, в том числе заглубленные, комплексы. В зимний период наиболее востребованы утепленные костюмы, термобелье, нагревательные элементы для обуви и перчаток, зимняя обувь, носки, а также индивидуальные гигиенические наборы. Система вещевого обеспечения выстроена по принципу многослойности, что позволяет эффективно сохранять тепло и адаптироваться к погодным условиям; одновременно проводится апробация новых образцов, поступающих в войска.
18 февраля 2026 года исполняется 326 лет со дня образования вещевой и продовольственной службы Вооруженных сил Российской Федерации. В 1700 году Петр I учредил должность генерал-провианта, положив начало формированию централизованной системы обеспечения армии. Сегодня вещевая служба остается важнейшим элементом тылового обеспечения, создавая условия для выполнения подразделениями поставленных задач.