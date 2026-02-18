Ричмонд
В Госдуме прокомментировали нападки Зеленского по поводу Мединского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес помощника президента России Владимира Мединского.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Об этом он заявил РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью американскому порталу резко высказался о Мединском и его заявлениях о исторических корнях конфликта, отметив, что на подобные рассуждения «нет времени».

Слуцкий заявил, что украинскому руководству и его европейским союзникам не помешало бы лучше знать историю. По его словам, завершение конфликта возможно только на условиях устойчивого мира.

Парламентарий также раскритиковал позицию Зеленского и отметил, что украинскому лидеру следовало бы учитывать исторические уроки. В своем комментарии он упомянул бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявив о его влиянии на развитие ситуации вокруг Украины.

Переговоры с участием делегаций России, США и Украины проходят в Женеве. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Первый день встречи завершился во вторник, консультации продолжаются.

Читайте также: Задержание украинского экс-министра Галущенко назвали сигналом для Зеленского.

