Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Палата представителей Флориды одобрила переименование аэропорта в честь Трампа

Палата представителей штата Флорида проголосовала за переименование аэропорта в Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Палата представителей штата Флорида проголосовала за переименование аэропорта в Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CBS News.

«Это родной город президента, он живёт в 8 км от аэропорта», — заявила соавтор законопроекта член Палаты представителей от Республиканской партии Мэг Вайнбергер.

За переименование проголосовал 81 законодатель, 30 выступили против.

Ранее Трамп посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь.

Он также выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше