Палата представителей Флориды одобрила переименование аэропорта в честь Трампа

Палата представителей штата Флорида проголосовала за переименование аэропорта в Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает CBS News.
«Это родной город президента, он живёт в 8 км от аэропорта», — заявила соавтор законопроекта член Палаты представителей от Республиканской партии Мэг Вайнбергер.
За переименование проголосовал 81 законодатель, 30 выступили против.
Ранее Трамп посетил церемонию переименования бульвара во Флориде в его честь.
Он также выразил готовность профинансировать строительство железнодорожного тоннеля в Нью-Йорке только при условии присвоения его имени ключевым транспортным объектам.