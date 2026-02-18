Зеленский: США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. США отказались дать Украине разрешение на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Украина еще годы назад говорила с Америкой о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности, для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — сказал он.
Зеленский добавил, что Украина якобы предлагала начать производство на своей территории, а также совместно с Румынией, Польшей и другими партнерами по НАТО в регионе.
После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении военных поставок.
В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.