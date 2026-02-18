Профайлер указал на скрытую конкуренцию между Макроном, Мерцем и Стармером

В сети появились кадры, на которых запечатлено, как президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно пытается поприветствовать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, однако тот демонстративно игнорирует его на Мюнхенской конференции. Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал кадры для aif.ru и сказал, что скрывают жесты каждого из участников этой встречи.
«Мерц пытается сразу захватить психологическую высоту шуткой про европейский флаг — это типичный жест человека, который боится выглядеть второстепенным и за счет юмора маркирует свою роль “хозяина площадки”. Наклон корпуса вперед, размытая полуулыбка и быстрый взгляд на Стармера — это проверка, “купил” ли он его шутку, признает ли его лидерство», — отметил Панкратов.
Эксперт добавил, что Стармер в ответ на шутку Мерца отреагировал вежливой улыбкой.
«Если переводить с языка невербальных сигналов, Стармер демонстрирует поведение оператора: он слушает, вежливо подыгрывает, но не дает эмоционального залога в эту “новую европейскую тройку”», — уточнил Панкратов.
Макрон при появлении рассчитывал, что центр внимания будет сразу смещен на него, однако вместо этого он попал «в уже сложившийся дуэт Мерц-Стармер», где уже произошел микроконтакт, подчеркнул профайлер.
«Первое “bonjour” Макрона сказано чуть более громко и выверено, чем требуется в такой обстановке — это попытка перехватить внимание, обнулить предшествующий “мальчишеский” обмен репликами и вернуть ситуацию в рамку официального протокола», — продолжил Панкратов.
По его мнению, Макрон выглядит напряженным, на это указывают резковатые жесты и «экономная» жестикуляция.
«Это короткое видео — визуальная демонстрация того, как в европейском треугольнике возникает скрытая конкуренция за символическое лидерство, и как каждый из трех лидеров на уровне телодвижений и микромимики показывает свои страхи, амбиции и пределы доверия к партнерам», — подытожил Панкратов.