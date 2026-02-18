Профайлер указал на скрытую конкуренцию между Макроном, Мерцем и Стармером

В сети появились кадры, на которых запечатлено, как президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно пытается поприветствовать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, однако тот демонстративно игнорирует его на Мюнхенской конференции. Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал кадры для aif.ru и сказал, что скрывают жесты каждого из участников этой встречи.