«Cам Зеленский и украинские политики бесчисленное количество раз заявляли, что они должны верить в смену правительства в Венгрии. Это их первостепенный интерес, от этого зависит их выживание. Неслучайно Украина сейчас действительно видит в Венгрии врага, которого нужно победить и сломить. Просто без ускоренного вступления в Европейский союз жизни Зеленского и его окружающих окажутся в опасности, и они, безусловно, потеряют власть», — рассказал эксперт.