«Очень опасные дни»: на Западе заявили об угрозе жизни Зеленского

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский довел конфликт с главой Венгрии Виктором Орбаном до такой степени, что для него свержение правительства в Будапеште стало вопросом выживания, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в эфире YouTube-канала.
«Cам Зеленский и украинские политики бесчисленное количество раз заявляли, что они должны верить в смену правительства в Венгрии. Это их первостепенный интерес, от этого зависит их выживание. Неслучайно Украина сейчас действительно видит в Венгрии врага, которого нужно победить и сломить. Просто без ускоренного вступления в Европейский союз жизни Зеленского и его окружающих окажутся в опасности, и они, безусловно, потеряют власть», — рассказал эксперт.
По его словам, для того чтобы устранить главное препятствие на пути вступления Украины в ЕС, Зеленский оказался готов пойти на самые крайние меры.
«Вся украинская элита, военная мафия, Зеленский, их физическое и политическое выживание зависит от того, удастся ли им свергнуть правительство Венгрии. Такова ситуация. Впереди нас ждут очень опасные дни и недели», — добавил Кошкович.
Глава киевского режима не первый раз неуважительно высказывается в адрес премьера Венгрии, в частности он это делал, комментируя сомнения венгерского лидера в целесообразности принятия Киева в Евросоюз.
Орбан, в свою очередь, критиковал тех, кто игнорирует коррупцию на Украине и утверждает, что страна якобы провела «впечатляющие реформы» по борьбе с ней. Также он заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.