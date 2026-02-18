Правила жизни: какие законы принимали депутаты VII созыва в Приморье

Работать VII созыв начал в октябре 2021 года, традиционно на первом заседании большинство вопросов было посвящено самой работе парламента: выбор председателя, его заместителей, председателей комитетов и их членов. Тогда же депутаты выбрали сенатора в Совет Федерации — Людмилу Талабаеву. Даже некоторые заседания у них проходили еще в дистанционном режиме по остаточному принципу от ковидной пандемии.
Однако к основной работе — законотворческой деятельности. На сегодняшний день депутаты VII созыва уже приняли свыше 950 законопроектов. Среди них как отдельные законы, так и поправки к уже ранее принятым. Причем законотворческую деятельность народных избранников можно разделить как минимум на два периода — до начала СВО и после.
Так, в первые месяцы своей деятельности депутаты были заняты актуальными вопросами: законом об обращении с бездомными животными. Разрабатывали его по поручению губернатора. Правда, принимать поправки к региональному закону не стали, потому что вышел практически аналогичный законопроект на федеральном уровне. Помимо этого, депутаты были заняты еще одной животрепещущей темой: опасными отходами, которые с космодрома «Восточный» привезли в регион. Они даже инициировали законопроект в Госдуму, но история дальше инициативы не прошла.
Если же идти по хронологии, то весной 2022 года после начала СВО депутаты приняли целый пакет социальных законопроектов, касающихся участников специальной военной операции. Кстати, после федеральный уровень частично повторил положения регионального законодательства. Что нельзя сказать про многие другие инициативы. Работал и продолжает работать обратный процесс, когда изменения на федеральном уровне вносят в краевое законодательство. Из примеров — положение об иноагентах, в частности, запрет занимать государственные посты, принимать участие в выборах
Также в 2022 году была принята награда «Приморье. За заслуги». Вручать награду могут за деятельность, не связанную с основной или общественной работой, но имеющую широкое общественное признание, способствующую повышению авторитета и престижа Приморского края, в том числе за проявленную отвагу. Появились и другие награды, в том числе «Герой Приморья».
Помимо знаков отличия, в первый год СВО депутаты решили поддержать бизнес. По многим отраслям были снижены некоторые налоги, бизнес получил отсрочки по арендным платежам
Продолжилось преобразование муниципальных районов в муниципальные округа. За время работы VII созыва все муниципальные районы были преобразованы в муниципальные округа, последний был — Надеждинский район, причем за его преобразование краевые депутаты голосовали без инициативы муниципалитета, обычно происходило наоборот.
Постоянно депутаты принимали социальные законы, касающиеся многодетных семей, учителей, врачей, инвалидов, детей-сирот. Даже поддержали деньгами спортсменов, что стало актуально после того, как спортсменов перестали приглашать на многие международные соревнования. Ежегодно обсуждали вопросы работы управляющих компаний, вывоза мусора, земельных участков и многое другое. К примеру, именно 7-й созыв принял закон, позволяющий многодетным вместо земли получить компенсацию.
Несколько раз за время работы депутаты поднимали административные штрафы. За 4 года в закон об административных нарушениях было внесено 13 поправок. Так, повысили штрафы за выгул собак, торговлю и купание в неположенном месте, граффити на стенах и многие другие. Именно при этом созыве появились платные парковки в краевой столице и штрафы за неуплату.
Седьмой созыв принял новые законы «О развитии креативных (творческих) индустрий в Приморском крае», «О государственной поддержке социально ответственного предпринимательства в Приморском крае», «Об ограничении продажи горюче-смазочных материалов на территории Приморского края», последний вступает в силу этой весной.
Несколько раз депутаты приморского Заксобрания инициировали на федеральный уровень новые законы, например, о заготовке кедрового ореха, и его в итоге приняли с поправками. Но были и те, которые не понравились правительству страны, к примеру, закон о платных подъездных путях к границам.
Работать депутатам осталось около полугода, а это значит, что общее количество принятых ими законов точно превысит тысячу — тысячу новых правил, по которым будут жить обычные приморцы.