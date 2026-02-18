Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят». По данным на начало декабря 2023 года, войска Киева за полгода «контрнаступления» потеряли более 125 тысяч человек.