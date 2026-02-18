Россиянам назвали схемы, которые мошенники используют перед 23 Февраля

«Избегайте переводов частным лицам (по номеру карты или телефона) за покупки в незнакомых магазинах. Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед крупными праздниками или мероприятиями. Убедитесь, что сайт или страница принадлежит настоящей организации. Обратите внимание на адрес сайта. Поддельные сайты часто имеют похожие названия, но незначительные различия в написании или расширениях. Также обратите внимание на срок регистрации домена. Мошеннические сайты живут не более нескольких месяцев», — объяснил собеседник RT.