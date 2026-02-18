Россиянам назвали схемы, которые мошенники используют перед 23 Февраля

В преддверии Дня защитника Отечества киберпреступность вновь возросла и мошенники начали использовать отработанные схемы обмана россиян. Такой праздник с патриотической тематикой создаёт специфические векторы для атак.
Об этом рассказал в беседе с RT основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
Он предупредил, что это различные предложения вложить деньги в «патриотические» проекты или акции оборонных предприятий от имени фондов, призывы перевести деньги на помощь ветеранам, семьям военнослужащих через поддельные сайты и соцсети.
Кроме того, по словам Бедерова, злоумышленники создают сайты-однодневки, продающие тематическую атрибутику (сувениры, одежду) по низким ценам.
Аналитик посоветовал совершать покупки на проверенных сайтах с HTTPS-соединением.
«Избегайте переводов частным лицам (по номеру карты или телефона) за покупки в незнакомых магазинах. Всегда проверяйте организации и проекты, собирающие средства, особенно перед крупными праздниками или мероприятиями. Убедитесь, что сайт или страница принадлежит настоящей организации. Обратите внимание на адрес сайта. Поддельные сайты часто имеют похожие названия, но незначительные различия в написании или расширениях. Также обратите внимание на срок регистрации домена. Мошеннические сайты живут не более нескольких месяцев», — объяснил собеседник RT.
Также специалист порекомендовал никогда не передавать реквизиты своей банковской карты третьим лицам или неизвестным сайтам.
«Незамедлительно сообщайте своему банку о любых подозрительных транзакциях. Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите личные данные на незнакомых сайтах. Мошенники часто используют фишинговые письма и сообщения, имитируя известные бренды или государственные учреждения. Поддерживайте обновления операционной системы и приложений. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Дополнительный уровень защиты значительно снижает риск кражи учётных записей», — заключил эксперт.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве под предлогом помощи в уборке снега.