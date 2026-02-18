Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

Палата представителей Флориды одобрила переименование аэропорта в честь Трампа.

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Палата представителей штата Флорида одобрила переименование аэропорта в Палм-Бич, где живет президент США Дональд Трамп, в его честь.

В поддержку документа проголосовал 81 законодатель, 30 выступили против. В случае одобрения сенатом штата документ попадет на подпись губернатору Рону Десантису.

Законопроект предлагает переименовать международный аэропорт Палм-Бич в честь Трампа. Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения.

В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше