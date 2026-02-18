Во Флориде одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Палата представителей штата Флорида одобрила переименование аэропорта в Палм-Бич, где живет президент США Дональд Трамп, в его честь.
В поддержку документа проголосовал 81 законодатель, 30 выступили против. В случае одобрения сенатом штата документ попадет на подпись губернатору Рону Десантису.
Законопроект предлагает переименовать международный аэропорт Палм-Бич в честь Трампа. Ранее имя президента США получило шоссе, ведущее к воздушной гавани от его имения.
В Вашингтоне в честь Трампа переименовали Институт мира, а также главную театрально-концертную площадку Центр исполнительских искусств Джона Кеннеди.