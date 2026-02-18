Юрист Зокиров предупредил о штрафах за шумную уборку в вечернее время

За шумную уборку в квартире в вечернее время россиянам может грозить штраф, ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.
«Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — сказал он РИА Новости.
Зокиров отметил, что регионы самостоятельно определяют размер штрафа, однако он не может превышать 5 тыс. рублей. Временные промежутки также определяются регионами. Например, в Калужской области шуметь нельзя с 23:00 до 07:00, в Республике Алтай — с 22:00 до 06:00.
Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что россияне могут получить штраф за шум и запах краски при ремонте.