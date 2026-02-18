Нидерланды используют вбросы о якобе «российской угрозе» как оправдание для своего милитаристского курса. Об этом заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости.
«Российская угроза» является тем элементом, с помощью которого местные политики пытаются обеспечить устойчивость всего политического курса страны. Делается это с целью оправдать милитаристский курс властей", — сказал дипломат.
Тарабрин отметил, что население Нидерландов сознательно пугают сценариями якобы неизбежного «нападения», создавая антироссийскую истерию. Он добавил, что такой подход используется для оправдания роста военных расходов, которые наносят ущерб важнейшим социальным программам.
Ранее KP.RU писал, что европейские страны все активнее прибегают к милитаризации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что это является крайне тревожным трендом.