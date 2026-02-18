Удар по секретным патрулям F-16 над Киевом: военный раскрыл наш ответ НАТО

С-500 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 800 километров (дальнобойные ракеты могут поражать воздушные цели на расстоянии до 600 километров). Его главная особенность — способность действовать в ближнем космосе, может сбивать цели не только в атмосфере, но и за её пределами.