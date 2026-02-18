Украинские вооруженные силы могли сформировать эскадрилью истребителей F-16, составленную из опытнейших американских и голландских пилотов, призванную стоять на страже киевского неба. С таким заявлением выступило издание Intelligence Online (IO).
Эксперты в разговоре с aif.ru оценили, где могут скрываться иностранные пилоты, и каким оружием ВС РФ могут уничтожить западные истребители.
Ракеты пригрозили истребителям.
Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, в беседе с aif.ru, сказал, что против западных истребителей могут использовать ЗРК С-400 или С-500.
«В теории это может быть С-400 или С-500», — заявил эксперт.
С-400 может сбивать самолеты на расстоянии до 400 км, он способен поражать одновременно до 36 целей. Этот комплекс может перехватывать даже малозаметные цели.
С-500 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 800 километров (дальнобойные ракеты могут поражать воздушные цели на расстоянии до 600 километров). Его главная особенность — способность действовать в ближнем космосе, может сбивать цели не только в атмосфере, но и за её пределами.
«Герани» против пилотов НАТО.
Однако перечень угроз для F-16 этим не ограничивается. Fighterbomber допустил возможность применения российских дронов «Герань» против истребителей, хотя и признал отсутствие подтвержденных случаев.
«Хотя ни одно сообщение ранее не было подтверждено, но в теории это возможно. Думаю, что через какое-то время они будут сбивать», — добавил он.
Вопрос о том, легче ли сбивать западные истребители под управлением украинских пилотов, нежели пилотов из стран НАТО, остается открытым. «Теоретически, натовские летчики знают лучше самолеты НАТО», — уточнил бывший летчик, подчеркивая важность специфической подготовки и знакомства с техникой.
Расположение иностранных пилотов раскрыто.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с aif.ru обратил внимание, что пилоты из стран НАТО, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, предпочитают комфортные условия, выбирая для проживания гостиницы с ресторанами.
«Пилоты стран НАТО — это, скажем, элита, они не станут размещаться в бараках или в казармах возле летного поля, они побоятся, потому что туда прилетает», — пояснил он, отмечая, что наличие таких мест в районе Киева, Жулян и других аэродромов, весьма значительно.
Лебедев также сообщил о переоборудовании особняков под Киевом для размещения западных специалистов, где персонал нанимается, в том числе, из числа приезжих из западной Украины, Польши или Молдавии для минимизации связей с местным подпольем.
«Элитные» военные специалисты, включая пилотов, по словам подпольщика, буквально осадили Одессу, Киев и Днепропетровск.