Минюст США запросил новые данные о противниках Трампа, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США выпустило новые судебные запросы в рамках расследования против «предполагаемых противников» президента Дональда Трампа в контексте необоснованных утверждений о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на несколько осведомленных источников.
«Министерство юстиции США выдало новые повестки в рамках расследования, проводимого во Флориде, в отношении предполагаемых противников президента Дональда Трампа», — отмечается в публикации агентства.
Уточняется, что речь идет о расследовании реакции американских чиновников на утверждения о якобы вмешательстве России в выборы, на которых Трамп победил в первый раз. Как американский лидер, так и российские власти неоднократно опровергали подобные обвинения.
Агентство напоминает, что в ноябре минувшего года в рамках «первой волны» запросов ведомство затребовало документы, связанные с подготовкой оценки якобы вмешательства разведывательным сообществом США.
«Если первые повестки запрашивали документы за месяцы, предшествовавшие публикации в январе 2017 года разведывательной оценки администрации (экс-президента США Барака — ред.) Обамы, последние повестки касаются любых документов за годы, прошедшие с тех пор», — уточнили агентству источники.
Директор национальной разведки США Тулси Габбард 20 июля заявила, что власти США располагают доказательствами, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора из администрации Обамы в связи с выборами 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Габбард добавила, что США вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году. Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств «сговора» Трампа с Россией найдено не было.