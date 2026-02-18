Ричмонд
Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от США

Канада объявила о запуске программы по снижению зависимости от США в сфере обороны.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о запуске масштабной программы по укреплению национальных вооружённых сил и снижению зависимости страны от США в сфере обороны. Представленный им многомиллиардный план включает первую комплексную промышленную стратегию для оборонного сектора, направленную на развитие собственных возможностей Канады. Об этом пишет Le Parisien, материал перевел aif.ru.

В своём выступлении глава правительства отметил, что в условиях растущей нестабильности в мире стране необходимо уделять больше внимания собственной безопасности. По его мнению, прежняя опора на географическую удалённость и поддержку союзников больше не обеспечивает достаточной защиты и создаёт уязвимости, которые необходимо устранить.

Карни также неоднократно критиковал политику президента США Дональда Трампа. По его оценке, действия американской администрации привели к заметным изменениям в системе международных союзов и правил, что стало одним из факторов, подтолкнувших Оттаву к пересмотру своей оборонной стратегии.

Ранее стало известно, что большинство жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в США надежного союзника.

