Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от США

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о запуске масштабной программы по укреплению национальных вооружённых сил и снижению зависимости страны от США в сфере обороны. Представленный им многомиллиардный план включает первую комплексную промышленную стратегию для оборонного сектора, направленную на развитие собственных возможностей Канады. Об этом пишет Le Parisien, материал перевел aif.ru.
В своём выступлении глава правительства отметил, что в условиях растущей нестабильности в мире стране необходимо уделять больше внимания собственной безопасности. По его мнению, прежняя опора на географическую удалённость и поддержку союзников больше не обеспечивает достаточной защиты и создаёт уязвимости, которые необходимо устранить.
Карни также неоднократно критиковал политику президента США Дональда Трампа. По его оценке, действия американской администрации привели к заметным изменениям в системе международных союзов и правил, что стало одним из факторов, подтолкнувших Оттаву к пересмотру своей оборонной стратегии.
Ранее стало известно, что большинство жителей Канады, Германии, Франции и Великобритании не видят в США надежного союзника.