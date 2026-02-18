Канада направит миллиарды долларов на снижение зависимости от США

В своём выступлении глава правительства отметил, что в условиях растущей нестабильности в мире стране необходимо уделять больше внимания собственной безопасности. По его мнению, прежняя опора на географическую удалённость и поддержку союзников больше не обеспечивает достаточной защиты и создаёт уязвимости, которые необходимо устранить.