Раздрай в ЕС: Мерц и Стармер унизили Макрона на глазах у всего мира

Мюнхенская конференция по безопасности, призванная демонстрировать единство западных элит, неожиданно превратилась в площадку для публичного унижения президента Франции. В сети завирусились кадры, на которых канцлер Германии и премьер Британии демонстративно «не замечают» Эммануэля Макрона. Что это — дипломатический этикет или сознательный бойкот? Специалисты по лжи и языку тела расшифровали для aif.ru невербальные сигналы европейских лидеров.
Полное игнорирование.
В сети появились кадры, которые уже окрестили главным конфузом Мюнхенской конференции. На них запечатлено, как президент Франции Эммануэль Макрон пытается поприветствовать канцлера Германии Фридриха Мерца, но натыкается на стену отчуждения. Однако, как выяснилось, «холодный душ» французу устроили не только немцы.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировав видео для aif.ru, заявил, что это была спланированная акция игнорирования со стороны обоих северных соседей.
По словам эксперта, поведение лидеров Германии и Британии считывается однозначно: они не просто отвлеклись, а сознательно отвернулись.
«Какое-то полное игнорирование Макрона. Причем начинается оно с момента, как он вбегает. По первым секундам видно, когда Макрон вбегает, что Стармер сразу переводит взгляд, он избегает визуального контакта, вздыхает, у него рот приоткрыт. Мерц тоже не смотрит, они оба игнорируют Макрона, когда тот подбегает», — отметил специалист.
Стресс Елисейского царя: как Макрон выдал свою слабость.
Но самым интересным оказалась реакция самого Макрона. Обычно невозмутимый французский лидер, привыкший к роли главного модератора Европы, не смог совладать с нервами. Профайлер Анищенко обратил внимание на микродвижения, которые выдают сильный стресс президента.
«Здесь интересна реакция Макрона. Он видит, что его игнорируют, поэтому начинает стрессовать. Он засунул руку в карман. Он похлопал Мерца, тот на него не обратил внимания. Макрон продолжил заигрывать с публикой, чтобы на него обратили внимание, чтобы показать, что он здесь», — сказал Анищенко.
Эксперт провел неожиданную, но очень понятную аналогию: поведение Мерца и Стармера напоминает детскую обиду, только в масштабах большой политики.
«Возможно, они недовольны его поведением. Видно какое-то раздражение. Выглядит так, как когда ребенок обиделся, к нему подходишь, а он специально отворачивается, демонстративно не смотрит. Здесь такие же признаки поведенческой обиды, недовольства, неприятия», — объяснил Анищенко.
Немецкая шутка и британская холодность: психологический разбор «тройки».
Врач-психотерапевт и эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов пошел еще глубже в анализе видео. Он считает, что каждый жест участников этой сцены — это отражение их страхов и амбиций в борьбе за лидерство в Европе.
Первым на публике разыграл партию Фридрих Мерц. Его попытка пошутить про европейский флаг была не просто разрядкой обстановки, а тонким психологическим ходом.
«Мерц пытается сразу захватить психологическую высоту шуткой про европейский флаг — это типичный жест человека, который боится выглядеть второстепенным и за счет юмора маркирует свою роль “хозяина площадки”. Наклон корпуса вперед, размытая полуулыбка и быстрый взгляд на Стармера — это проверка, “купил” ли он его шутку, признает ли его лидерство», — проанализировал Панкратов.
Кир Стармер в этом тандеме занял выжидательную позицию, сохраняя нейтралитет, но и не давая лишних обещаний.
«Если переводить с языка невербальных сигналов, Стармер демонстрирует поведение оператора: он слушает, вежливо подыгрывает, но не дает эмоционального залога в эту “новую европейскую тройку”», — подчеркнул эксперт.
Опоздавший король: почему Макрон проиграл до начала схватки.
Главная ошибка Макрона, по мнению экспертов, случилась еще до того, как он открыл рот. Ворвавшись в уже сложившийся дуэт, он рассчитывал мгновенно перехватить инициативу, но просчитался.
«Макрон при появлении рассчитывал, что центр внимания будет сразу смещен на него, однако вместо этого он попал “в уже сложившийся дуэт Мерц-Стармер”, где уже произошел микроконтакт», — пояснил Панкратов.
Пытаясь вернуть контроль над ситуацией, французский лидер применил классический прием — нарушил негласный звуковой фон.
«Первое “bonjour” Макрона сказано чуть более громко и выверено, чем требуется в такой обстановке — это попытка перехватить внимание, обнулить предшествующий “мальчишеский” обмен репликами и вернуть ситуацию в рамку официального протокола», — уверен специалист.
Однако попытка провалилась. Напряжение Макрона стало очевидным для тех, кто умеет читать между строк.
«Это короткое видео — визуальная демонстрация того, как в европейском треугольнике возникает скрытая конкуренция за символическое лидерство, и как каждый из трех лидеров на уровне телодвижений и микромимики показывает свои страхи, амбиции и пределы доверия к партнерам», — подытожил Руслан Панкратов.
Остается лишь гадать, станет ли этот эпизод случайностью или знаком формирования новой оси Берлин—Лондон, в которой для Парижа больше нет места за столом переговоров.