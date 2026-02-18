СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Проект 20-го пакета санкций Евросоюза против России вызвал разногласия, так как ряд европейских столиц не поддерживает стремление руководства блока ввести санкции против зарубежных портов и банков, якобы связанных с транспортировкой российской нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, попытка ЕС ввести санкции против иностранных портов и банков, которые якобы связаны с транспортировкой нефти из РФ, встречает сопротивление некоторых стран, что «грозит ослабить» 20-й пакет санкций блока.
«Ряд (европейских — ред.) столиц с опаской относятся к предложениям нацелиться на порты в Грузии и Индонезии… Нарастающее противоречие рискует опустошить последний (20-й — ред.) пакет санкций ЕС», — пишет агентство со ссылкой на неназванные источники.
Блумберг уточняет, что обеспокоенность в отношении некоторых портов выразили Италия, Венгрия, Греция и Мальта. В то же время Италия и Испания выражают несогласие с предложенными санкциями в отношении неназванного банка на Кубе, как добавляет источники.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.