СМИ узнали о разногласиях в ЕС из-за 20-го пакета санкций против России

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.