Мирошник: у Зеленского не получилось имитировать борьбу с коррупцией

Владимиру Зеленскому не удалось имитировать борьбу с коррупцией отставкой главы его офиса Андрея Ермака, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Отставкой Ермака и перетряхиванием кабмина Зеленскому не удалось в полной мере имитировать борьбу с коррупцией и остановить расследования. Задержание (экс-министра энергетики Украины. — RT) Германа Галущенко — это ещё один шаг к Зеленскому, до которого рукой подать», — сказал он ТАСС.
По словам Мирошника, попытка Зеленского показать, что он чист, а чиновники воруют, не увенчалась успехом.
Поэтому, по мнению посла, от главы киевского режима потребуют гораздо больших жертв. В противном случае, считает Мирошник, возможно международное расследование, по результатам которого Зеленский может оказаться не последним звеном коррупционной цепочки.
Ранее издание Financial Times писало, что арест Галущенко вызвал беспокойство на Западе.
Зеленский также заявлял, что у него были собственные причины уволить Ермака. Он заверил, что увольнение главы его офиса не связано с антикоррупционным расследованием на Украине.