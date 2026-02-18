Посольство КНР: США ищут предлог для возобновления ядерных испытаний

«Китай отвергает любые попытки США сфабриковать предлоги для возобновления собственных ядерных испытаний, — отметил он, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофера Йа о том, что Китай якобы проводил в последние годы взрывные ядерные испытания. — Будучи страной с огромным ядерным арсеналом, США должны выполнять собственные особые и первоочередные обязательства по ядерному разоружению, относительно этого есть широкий международный консенсус».